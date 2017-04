నా జీవితంలో నాన్నను కోరిన ఒకే ఒక్క కోరిక అదే!..: లోకేష్

తన కోరిక మేరకే పంచాయితీరాజ్ శాఖను అప్పగించారని, దాంతో పాటు ఐటీ శాఖను కూడా తనకే అప్పగించారని లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు.

Ap minister Nara Lokesh said Panchayat Raj and Rural development is his long cherished desire. On Monday, He participated in a program at Vijayawada which is held by govt