'రజనీగంధ' కవితాసంపుటికి గాను ప్రముఖ కవి పాపినేని శివశంకర్ ను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వరించింది.

English summary

Central literary academy was announced Papineni Sivashankers name for literary award of this year