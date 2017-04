అభ్యర్థి ఎంపికలో నేను మధ్యవర్తిగా, సర్వే ఆధారంగానే టిక్కెట్టు శిల్పా సంచలనం

నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థి విషయమై సస్పెన్ష్ కొనసాగుతోంది. భూమా కుటుంబానికి టిక్కెట్టు కేటాయిస్తే తన దారి తాను చూసుకొంటానని టిడిపి ఇంచార్జ్ శిల్పా మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించారు.అయితే అభ్యర్థి

English summary

party conducting survey for selecting candidate for Nandhyala by poll said MLC silpa Chakrapani Reddy on Friday.as per the survey result Chandrababu Naidu will select candidate.