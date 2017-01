చిరంజీవితో సయోధ్య, బాబును ఎదుర్కోవడానికేనా?: జలీల్ ఖాన్, బుద్ధా వెంకన్నలతో దాసరి భేటీ

వైరుధ్యాలకు స్వస్తి చెప్పి దాసరి నారాయణ రావు, చిరంజీవి ఒక్కటైనట్లు కనిపిస్తున్నారు. అదే సమయంలో టిడిపి నేతలతో దాసరి సమావేశమయ్యారు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:56 [IST]

English summary

It is said that ex union minister and Tollywood director Dasari Narayana Rao and Mega star Chiranjeevi have come together to face Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu in 2109 elections.