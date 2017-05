కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్ చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డి ప్రత్యర్థులు పక్కా ప్లాన్‌తోనే హత్య చేశారని అంటున్నారు. ఈ ఘటనలో నారాయణ రెడ్డితో పాటు అనుచరుడు సాంబశివ రెడ్డి కూడా మృతి చెందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 13:41 [IST]

Other articles published on May 21, 2017