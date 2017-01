పవన్ గురి 'ఒంగోలు'పై: బహిరంగ సభ.. ఏ సమస్యపై గొంతెత్తనున్నారు?

పవన్ కళ్యాణ్ తదుపరి బహిరంగ సభకు ఒంగోలు వేదికగా కాబోతోంది అన్న వార్త ప్రస్తుతం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

English summary

Its an interesting news that Pawan Kalyans next Janasena meet was confirmed. Now it is the turn of Ongole for Janasena public meet