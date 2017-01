పవన్ ఎఫెక్ట్: ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల కోసం కేంద్రం కదిలింది..

కేంద్రం ఏర్పాటు చేయబోయే ఆ టీమ్‌ను త్వరలోనే ఏపీకి పంపిస్తామని నడ్డా చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After the reaction of Pawan Kalyan on Uddhanam Kidney patients both central and state govts thinking to take actions