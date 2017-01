పవన్ కల్యాణ్ ఎఫెక్ట్: ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితుల కోసం చంద్రబాబు ప్రకటన

ఉద్ధానం కిడ్నీ బాధితుల కోసం జనసేన చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్ గొంత విప్పిన సంఘటన ఫలితాలు ఇస్తోంది. ఆ ప్రభావంతో చంద్రబాబు వారి కోసం ఓ ప్రకటన చేశారు.

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu said that pensions will be sanctioned for the handicapped in Udhanam in Srikakulam district of Andhra Pradesh.