రాజకీయాలు చేయాలంటే మేధావే కావాలా?: పవన్ కళ్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

సామాన్య ప్రజలు కూడా రాజకీయాలు చేయగలరని నిరూపించడమే జనసేన పార్టీ లక్ష్యమని ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు పార్టీ కార్యాలయంలో తనను కలిసేందుకు వచ్చిన వారితో ఆయన మాట్లాడారు.

Janasena President Pawan Kalyan on Monday responded on present politics.

