బాబూ! సమాధానం చెప్పండి: టిటిడిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన ట్వీట్

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా ఉత్తరాది వ్యక్తిని నియమించడాన్ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తప్పుబట్టారు. ఆయన సోమవారం నాడు సామాజిక అనుసంధాన వేదిక ట్విట్టర్‌లో స్పందించారు.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 12:15 [IST]

Jana Sena chief Pawan Kalyan on Monday questioned Nara Chandrababu Naidu government over TTD EO issue.

