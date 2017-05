ప్రముఖ నటుడు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ ఖాతా హ్యాక్‌కు గురైంది. గత మూడు రోజుల నుంచి అంతరాయం ఏర్పడింది. బుధవారం పూర్తిగా బ్లాక్ అయిపోయింది.

English summary

Janasena Party president Pawan Kalyan on Wednesday said that his twitter account has been hacked.