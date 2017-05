అందుకే రాలేకపోతున్నా, మడమ తిప్పను.. మేం సిద్ధం: పవన్ కళ్యాణ్

అనివార్య కారణాల వల్ల 'ఉత్తరాంధ్ర వెనుకబాటు-ప్రజల ఆకాంక్ష' కార్యక్రమానికి తాను రాలేకపోతున్నానని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:21 [IST]

Jana Sena chief Pawan Kalyan talks about Uttarandhra development on Sunday.

Other articles published on May 21, 2017