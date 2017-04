2019 ఎన్నికల నాటికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తిరిగి భారతీయ జనతా పార్టీకి దగ్గరవుతారా? అంటే అవుననే అంటున్నారు కమలం పార్టీ నేతలు. పవన్‌ను వదులుకునేందుకు టిడిపి గానీ, బీజేపీ గానీ సిద్ధంగా లేవు.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 15:28 [IST]

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan may join hands with BJP in 2019.