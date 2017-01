జనసేన పార్టీ అధినేత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పైన కేంద్ర మాజీ మంత్రి, ప్రముఖ నటుడు చిరంజీవి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Chiranjeevi on Monday said that his brohter and Jana Sena chief Pawan Kalyan will prove him self in politics.