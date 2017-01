రేపు ఇచ్చాపురంలో పవన్ రోడ్ షో: ఏర్పాట్లపై జనసేన ఫోకస్..

ఇచ్చాపురం నిర్వహించే 'రోడ్ షో' తో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి జనం ముందుకు రానున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:15 [IST]

English summary

Janasena president Pawan Kalyan was planned for Road show in icchapuram on the visit of srikakulam