సీఆర్డీఏ వద్ద ఉద్రిక్తత.. బలవంతపు భూసేకరణపై తిరగబడ్డ రైతులు!

రాజధానికి భూములు ఇచ్చేందుకు గతంలో తాము నిరాకరించడంతో.. బలవంతంగా భూసేకరణ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని వారు ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 13:38 [IST]

English summary

Penumaka farmers are conducted a protest infront of CRDA office by opposing land acquisition notification from Chandrababu Naidu govt