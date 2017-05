అ అంటే..: సరికొత్తగా నారా దేవాన్ష్ అక్షరాభ్యాసం, రాయించిన బాబు

ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదివారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని కుటుంబసమేతంగా దర్శించుకున్నారు. అంతకుముందు పద్మావతి విశ్రాంత సముదాయంలో మనవడు దేవాన్ష్‌కు అక్షరాభ్యాసం చేయించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Performed Nara Devaansh's Aksharabhyasam at Tirumala.

Other articles published on May 21, 2017