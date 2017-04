పెట్రోల్ బంకులు 12 గంటలే తెరిచి ఉంటాయి, కారణమిదే!

ఈ ఏడాది మే 15వ, తేది నుండి ఉదయం 6 గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరుగంటల వరకే పెట్రోల్ బంకులను తెరిచి ఉంచుతామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ట్రేడర్స్ అధ్యక్షుడు గోపాలకృష్ణ చెప్పారు.

English summary

petrol bunks will be working 12 hours from May 15 said Ap fedaration of petrolium traders president gopalakrishna on Tuesday at Vijayawada. Union governament didn't accept our demands he said.