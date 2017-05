ట్విస్ట్: ఆయేషా హత్యకేసు వివరాలను కోరిన పిఎంఓ, హంతకులెవరు?

ఆయేషా మీరా హత్యకేసులో పిఎంఓ స్పందించింది. ఆయేషా మీరా తల్లిదండ్రులు పిఎంఓ కు రాసిన లేఖకు పిఎంఓ నుండి సమాధానం అందింది.

PMO ordered to Andhrapradesh chief secretary Dinesh Kumar send full details of Ayesha Meera murder case.Ayesha parents wrote a letter to PMO on Ayesha murder.