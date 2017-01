సోమిరెడ్డికి ఊరట, కాకాని పత్రాలన్నీ నకిలీవే: ముగ్గురి అరెస్ట్

టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు, ఎంఏల్ సి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డికి విదేశాల్లో ఆస్తులున్నాయని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకిచెందిన సర్వేపల్లి ఎంఏల్ ఏ ఎంఏల్ఏ కాకాని గోవర్థన్ రెడ్డి .

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 17:18 [IST]

English summary

police arrested three members of fake documents creators in nellore, those were created fake documents tdp mlc somireddy chandramohan reddy has assets in other countries,