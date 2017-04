ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఫ్యాన్స్ కు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు పోలీసులు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

English summary

Bheemavaram police conducted a counselling session for local Pawan Kalyan fans and Prabhas fans regarding Bahubali-2 release on April 28th