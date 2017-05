ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి?: నిషిత్ 'యాక్సిడెంట్'పై బెంజ్ కంపెనీకి పోలీసుల లేఖ!

ప్రమాద సమయంలో ఎయిర్ బెలూన్స్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో తెరుచుకుంటాయి?, నిశిత్ మరణించిన సమయంలో ఎందుకు పగిలిపోయాయి?, మెకానికల్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అన్న ప్రశ్నలను లేఖలో అడిగారు.

English summary

After Nishit Narayana's death there are few questions raised that why air bags was not opened in accident time?, police wrote a letter to Benz management to answer this