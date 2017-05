బారికేడ్లు పెడితే నిషిత్ బతికేవాడు, వర్షం కురవకపోతే మరోలా

రోడ్డుపై బారికేడ్లు పెట్టి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిషిత్, అతని స్నేహితుడు రవివర్మ బతికి ఉండేవారు.అయితే ప్రతి రోజూ ఈ రోడ్డులో బారికేడ్లు పె్టేవారు.అయితే వర్షంపడి మెట్రో పన

English summary

Police officers Searching for the reason Nisith's road accident.clues team visited accident spot on Thursday.