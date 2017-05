రేపు అమిత్ షా, చంద్రబాబు మధ్య భేటీ: ఏం సంకేతాలిస్తారు?

రేపు చంద్రబాబు, అమిత్ షా మధ్య జరిగే భేటీపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది. బిజెపి, టిడిపి మద్య చిచ్చు రగిలిన నేపథ్యంలో ఆ భేటీకి ప్రాధాన్యం చేకూరింది.

English summary

Accprding to poitical analysts - there an political importnace to the meeting to be held between BJP chief Amit Shah and Telugu desam party (TDP) chief and Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu.