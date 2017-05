వంగలపూడి అనిత ఫిర్యాదు ఎఫెక్ట్: పొలిటికల్ పంచ్ రవికిరణ్ అరెస్ట్

పొలిటికల్ పంచ్ నిర్వాహకుడు ఇంటూరి రవికిరణ్‌ను విశాఖ పోలీసులు మంగళవారం నాడు అరెస్టు చేశారు. ఆయనపై తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే వంగలపూడి అనిత ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాఫ్తు చేశారు.

Political Punch Inturi Ravi Kiran arrested again on Tuesday.

