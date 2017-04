పొలిటికల్ పంచ్ రవికిరణ్ విడుదల: అరెస్టు తర్వాత ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు?

ముఖ్యంగా పొలిటికల్ పంచ్ వెబ్ సైట్ కు, వైసీపీ పార్టీకి ఏమైనా సంబంధముందా? అన్న కోణంలో పోలీసులు తనను ప్రశ్నించినట్లు తెలిపారు.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 8:38 [IST]

English summary

Political Punch cartoonist Ravikiran was released from police on yesterday after pouring mixed Opinions in social media