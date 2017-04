ఇప్పుడు కాదు: చంద్రబాబు యూ టర్న్! అఖిలప్రియకు బుజ్జగింపులు

నంద్యాల ఉప ఎన్నిక అభ్యర్థిపై తెలుగుదేశం పార్టీ శనివారం ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు. ఓ వైపు అఖిల ప్రియ పట్టు, మరోవైపు శిల్పా మోహన్ రెడ్డి బెట్టు చేస్తున్నారు.

English summary

Political war for Nandyal bypoll ticket in Telugudesam Party. Bhuma Akhila Priya and Shilpa Mohan Reddy met CM Chandrababu Naidu.