క్రికెట్-రాజకీయం: ఏ టర్న్ అయినా తీసుకోవచ్చు.. వీర్రాజు వ్యాఖ్య

భారతీయ జనతా పార్టీ నేత సోము వీర్రాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజకీయం అంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ లాంటిది అన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వ్యూహాలు మారతాయని తెలిపారు.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 19:46 [IST]

BJP leader Somu Veerraju said that Politics is like cricket. He said no one knows when the game willtake an unexpected turn.