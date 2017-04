2019 ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలని భావిస్తున్న వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రశాంత్ కిషోర్‌ను ఖాయం చేసుకున్నారని అంటున్నారు.

English summary

Prashant Kishor has rejected the reports of him being hired by YSR Congress.