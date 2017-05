అంతా మోసమే: మంత్రి పత్తిపాటి హెచ్చరిక

మోసానికి పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు హెచ్చరించారు

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 11:30 [IST]

Andhra Pradesh minister Prathipati Pulla rao on Monday responded on customers frauds.

