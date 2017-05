గురువారం నాడు సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ తో భేటీ అవడం.. తెలంగాణలో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదిక ఏవిధంగా రూపుదిద్దుకోబోతుందో అన్న విషయాన్ని పట్టిస్తోంది.

English summary

It's an interesting discussion in Telangana people over telangana opponents. The party CPM and Janasena President Pawan was opposed Telangana demand in past, and now they are trying for politics in state