ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా ఝలక్ ఇచ్చారు. రూ.500, రూ.1000 నోట్ల రద్దును రాందేవ్ స్వాగతించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Printing Of Rs 2000 Notes Should Be Stopped In Future: Baba Ramdev.