ప్రొద్దుటూరు మున్సిఫల్ చెర్మెన్ ఎన్నిక రేపే: రఘుమారెడ్డే ఛైర్మెన్, రాజీఫార్మూలా ఇదే!

ప్రొద్దుటూరు మున్సిఫల్ ఛైర్మెన్ పదవికి సోమవారం నాడు ఎన్నిక జరగనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Proddatur municipal chairperson election will be held on May 8 2017 .Tdp leadership compromised two groups of Councillors of proddatur.Raghuma Reddy is the chairman candidate Tdp leadership clarified, party gives to Muktiyaar nominate post.