ఒంటరి మహిళలు కన్పిస్తే చీరె లాగుతాడు, అసభ్యంగా ప్రవర్థిస్తాడు

విశాఖ పట్టణంలో సైకో హల్ చల్ చేస్తున్నాడు. ఒంటరి మహిళలు కన్పిస్తే చాలు వారి ఒంటిమీద ఉన్న చీరెలను లాగేస్తున్నాడు. బ్లేడులతో వారిపై దాడులకు పాల్పడుతున్నాడు.సైకోను పట్టుకొనేందుకు స్థానిక యువకులు గస్తీ తిర

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:33 [IST]

English summary

pshyco attacks on ladies in vizag. he target lonely ladies , local youth searching for pshyco in nights