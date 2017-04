ఎలా చేద్దాం?: చంద్రబాబు 'కాపు రిజర్వేషన్లపై' పురంధేశ్వరి ఆరా

మాజీ కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ మహిళా నాయకురాలు పురంధేశ్వరి గురువారం బీసీ సంఘం నేతలతో భేటీ అయ్యారు. బీసీ సంఘం అధ్యక్షులు శంకర రావు నివాసంలో భేటీ జరిగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BJP leader and former Union Minister Purandeswari met BC leaders over Kapu reservations.