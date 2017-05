దారుణం: పెళ్ళి చేస్తానని తీసుకువచ్చి కూతురిపై అత్యాచారం

కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన తండ్రే కన్న కూతురిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా కూతురిని బెదిరించి ఆమెపై లైంగికవాంఛ తీర్చుకొన్నాడు. ఈ ఘటన పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

Rafeyelu raped on his daughter in West godavari district.victim complainst against her father. police arrested him.