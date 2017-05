మోడీతో జగన్ భేటీ కాంగ్రెసు పార్టీకి ఏ మాత్రం రుచించడం లేదు. దాంతో వైఎస్ జగన్‌పై ఎపి కాంగ్రెసు అధ్యక్షుడు రఘువీరా రెడ్డి తవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh PCC president N Raghuveera Reddy has lashed out at YSR Congress party president YS Jagan.