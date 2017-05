రజినీ, పవన్ కలుస్తారా?: పార్టీలకు భారీ నష్టమే!

తమిళనాడులో రజినీకాంత్.. తెలంగాణలో అంతగా ప్రభావం చూకపోయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ కీలకంగా మారుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Two southern film stars — Rajinikanth and Pawan Kalyan — have set off ripples in political circles. Rajinikanth, the demi-God of Tamil cinema, has been dropping hints about his possible entry into politics while Pawan Kalyan, who has a massive following among the youth in Andhra Pradesh, is gearing up for an electoral plunge in 2019 General Elections.