'మీరే అంతమవుతారు, మొరగడం ఆపండి, పెట్రోలు లేకుండా తగలబెడతా'

'వంగవీటి' సినిమా పైన రామ్ గోపాల్ వర్మ - వంగవీటి రాధాకృష్ణ, రంగా అభిమానుల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తాజాగా, సోమవారం నాడు వంగవీటి రంగా, రాధా మిత్రమండలి వర్మ మాటల పైన స్పందించింది.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 21:29 [IST]

English summary

Ram Gopal Varma serious warning to Vangaveeti Radha and his fans.