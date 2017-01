‘రోజా ఆడదేనా?: జగన్, బొత్స చీడపురుగులు’

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రోజాపై మంత్రి రావెల కిశోర్‌బాబు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 10:25 [IST]

English summary

AP minister Ravela kishore babu on Wednesday fired at YSR Congress Party president YS Jagan and party leader Roja.