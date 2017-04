పొలిటికల్ పంచ్ నిర్వాహకుడు రవి కిరణ్ అరెస్టు జగన్‌కే కాకుండా చంద్రబాబుకు కూడా మంచే చేసినట్లు భావిస్తున్నారు. ఎలాగంటే...

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 11:24 [IST]

English summary

Political analysts say that the political Punch activist Inturi Ravi Kiran's arrest helped YSR Congress party president YS Jagan.