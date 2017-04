పొలిటికల్ పంచ్ పోస్ట్: నారా లోకేష్ అసహనమా, జగన్‌ పాత్ర ఉందా?

పొలిటికల్ పంచ్ కార్టూనిస్టు ఇంటూరి రవి కిరణ్ అరెస్టుపై సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయాలు వెల్లువలా వచ్చి పడుతున్నాయి. ఇందులోని రాజకీయ కోణం ఏమిటి...

Story first published: Friday, April 21, 2017, 14:17 [IST]

English summary

Opinions are pouring in Facebook on the arrest of political punch cartoonist Ravi Kiran's arrest