జాదుగాడు.. అమ్మాయిలపై కన్నేస్తే అంతే: విశాఖలో 'రవి'లీలలు

రవికుమార్ బాధితుల్లో వర్ధమాన గాయని కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. సదరు గాయని నుంచి రవికుమార్ దాదాపు రూ.50లక్షల దాకా లాగాడని టాక్.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ravikumar, A cheater who cheated somany girls in vizag. Recently Andhrajyothy was approached victims and collected the information