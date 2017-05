తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ తన జీవిత ఆశయమని ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివ రావు మంగళవారం నాడు అన్నారు. ఈ పదవి కోసం తాను ఏ త్యాగానికైనా సిద్ధమని ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Telugudesam Party Leader MP Rayapati Sambasiva Rao wants TTD chairman post.

Other articles published on May 9, 2017