వైయస్ జగన్ వచ్చి వెళ్లాకనే హత్య: రాయపాటి బాంబు, హెచ్చరిక

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటించి వెళ్లిన తర్వాతనే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త హత్యకు గురయ్యారని టిడిపి నేత రాయపాటి అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 16:52 [IST]

MP Rayapati Sambasiva Rao alleged that TDP activist murdered after YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy's tour.

Other articles published on May 17, 2017