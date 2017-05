మాట్లాడితే చంద్రబాబుకు కోపం, చెప్పుతో కొడతారు: ఊగిపోయిన రాయపాటి

టిడిపి ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివ రావు మంగళవారం నాడు రైల్వే అధికారులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రోజు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో భేటీ జరిగింది. ఈ సమావేశం మధ్యలోనే రాయపాటి అసంతృప్తితో బయటకు వచ్చారు.

English summary

MP Rayapati Sambasiva Rao shocking comments on Railway officers. He said they are not completing any work.