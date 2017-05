పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదన సరైందే.. ఆ మాటలు వాస్తవమే!: రేవంత్ రెడ్డి

దక్షిణాది రాష్ట్రాల పట్ల వివక్ష కొనసాగుతుందన్న పవన్ వ్యాఖ్యలను ఆయన సమర్థించారు. అందులో వాస్తవముందని, పవన్ ఆవేదన సరైందేనని అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana Telugu Desam party working president Revanth Reddy supported Janasena Pawan Kalyan over the issue of north domination on south states