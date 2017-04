అంతకు మించి వ్యయం పెరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాలని కూడా ఇటీవలే కేంద్రం కుండ బద్దలు కొట్టింది. కానీ దీనికి చంద్రబాబు సాకులు వెతికే పనిలో పడ్డారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AP CM Chandra Babu Naidu reviewed Polavaram Project progress while he said things are well anl works are in progress and we will send amended proposals to Union Government