బ్రిడ్జి పైనుంచి పడిన బస్సు: 45మందికి గాయాలు, ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

కడప జిల్లాలోని పోరుమామిళ్ల మండలం వంకమర్రి వద్ద ఆదివారం రాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. సగిలేరు వంతెనపై నుంచి ఇందూ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈప్రమాదంలో 45మందికి గాయాలయ్యాయి.

English summary

45 injured in a road accident occurred in Kadapa district on Sunday.