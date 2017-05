ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: ఆరుగురు మృతి, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం

విజయనగరం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. డెంకాడ మండలం చందకపేట వద్ద ఆటోను వేగంగా వచ్చిన లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Six dead and three injured in a road accident, which is occurred in Vizianagaram district.